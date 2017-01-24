У Києві активісти блокують дороги в напрямку столиці

Кілька десятків людей і автомобілів зібралися на в'їздах до Києва по Бориспільській, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. Учасники протесту заблокували по одній і дві смуги на дорогах.

Вони заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.

Протестувальники закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами.

Законопроект пропонує запровадити "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановити за це "справедливу плату".

Як зазначають автори законопроекту у пояснювальній записці, до України вже ввезли близько 1,5 млн авто з іноземними номерами. Такі автомобілі заїжджають за різними схемами, в тому числі цьому сприяє корупція на митниці.

Автори документу пропонують перевести цей процес у легальне русло, спонукати українців відмовитись від послуг нерезидентів для ввезення авто, щоб "припинити відтік готівкової маси за кордон".

На Бориспільській і Одеських трасах перекрили по дві смуги. Активісти палять шини. На дорогах є значні затори.

Поряд з протестувальниками чергує патрульна поліція, інформує ВВС.