Сату Кахконен: якість освіти в українських школах падає

«Ми розуміємо важливість запланованих вами реформ, особливо, що стосується середньої освіти, що має безпосередній вплив на життя усього суспільства. Ті люди, з якими в мене є можливість спілкуватися, вкрай стурбовані тим, що якість освіти в українських школах падає», – наголосила директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Вона додала, що Світовий банк готовий підтримати МОН у проведенні реформ, зокрема наданням рекомендацій та аналітикою. Подальше поглиблення співпраці, на думку Сати Кахконен, можливе після того, як МОН продемонструє рішучість у проведенні реформ.