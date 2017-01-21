Лілія Гриневич: Міносвіти і науки України має не досить хорошу історію стосунків зі Світовим банком

Міністерство освіти і науки України зацікавлене у відновленні співпраці зі Світовим банком і сподівається на підтримку установи в проведенні реформ. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з директором Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

«Світовий банк має дуже широку активність у пострадянських країнах. На жаль, Міністерство освіти і науки має не досить хорошу історію стосунків з вашою установою в попередні періоди. Але зараз Міністерство змінилося, і ми переконані, що робота Світового банку в Україні в напрямку освіти буде дуже продуктивною та допоможе нашій країні», – зазначила Лілія Гриневич.

На фінальній стадій перемовин знаходиться проект «Зміцнення формування політики на основі доказових даних із використанням освітньої статистики й аналізу», що реалізовуватиметься у співпраці зі Світовим банком.

Проект складається з трьох компонентів. Перше, розвиток інтегрованої Інформаційної системи освіти, яка об’єднуватиме освітні бази даних, включатиме створення порталу відкритих даних. Друге, підготовка до участі в Програмі міжнародного оцінювання учнів (PISA). І третє, зміцнення Інституту освітньої аналітики, що має стати провідною установою в сфері освітньої статистики й аналітики в Україні.

Термін реалізації проекту – 2 роки, загальна вартість – 400 тис. доларів США. Для його впровадження Світовий банк надасть 340 тис. доларів гранту, а решту забезпечить Інститут освітньої аналітики шляхом покриття адміністративних витрат установи.