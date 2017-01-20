«Самопоміч» закликає приєднатися до акції "Живий ланцюг Соборності"
22 січня 2017 року до Дня Соборності України у столиці відбудеться акція «Живий ланцюг Соборності».
Під час акції кияни і гості міста об’єднають два береги Дніпра.
Захід вшановуватиме 98-у річниці возз'єднання Великої та Західної України, що було проголошено Актом Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року.
Початок о 10:00. Місце зустрічі – столичний міст Патона.
Захід відбудеться за підтримки депутата «Об’єднання «Самопоміч» Київ Вадима Васильчука.
Закликаємо приєднатись до акції та вшанувати героїв усіх часів, що поклали своє життя за Україну, адже Соборність - це єднання не лише рук, а й сердець.