З початку року піротехніки ДСНС вже вилучили та знешкодили 1820 вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Досить часто застарілі боєприпаси знаходять і громадяни на присадибних ділянках, полях, у лісах та парках, поблизу водойм, а також у будівлях та підвалах, на території колишніх полігонів. Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили вже 345 виїздів, в ході яких вилучили та знешкодили 1820 боєприпасів, у тому числі 1 авіаційну бомбу.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101 або 102.

Наголошуємо, що під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.