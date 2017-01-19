Мер Львова планує вивозити сміття за кордон

Мер Львова Андрій Садовий задумується над можливістю вивозити львіське сміття за кордон, зокрема до Польщі, повідомляє портал Zaxid.net.

Садовий заявив, що Львів заходиться у стані «сміттєвої блокади», оскільки поліція не випускає з міста вантажівок зі сміттям, яке вивозять до інших місць. Грибовицьке сміттєзвалище закрито після того, як у червні минулого року спалахнула на ньому пожежа, і де загинули три особи.

На прес-конференції Садовий повідомив, що у цій справі він розмовляв із містами-партнерами Львова за кордоном, і жодне з цих міст не відмовилося надати допомогу.

Серед міст-партнерів Львова у Польщі є зокрема: Вроцлав, Ряшів, Краків, Лудзь, Люблін і Перемишль.