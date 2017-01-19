Мер Львова планує вивозити сміття за кордон
Львівську проблему зі сміттям, можливо, допоможе вирішити Польща.
Мер Львова Андрій Садовий задумується над можливістю вивозити львіське сміття за кордон, зокрема до Польщі, повідомляє портал Zaxid.net.
Садовий заявив, що Львів заходиться у стані «сміттєвої блокади», оскільки поліція не випускає з міста вантажівок зі сміттям, яке вивозять до інших місць. Грибовицьке сміттєзвалище закрито після того, як у червні минулого року спалахнула на ньому пожежа, і де загинули три особи.
На прес-конференції Садовий повідомив, що у цій справі він розмовляв із містами-партнерами Львова за кордоном, і жодне з цих міст не відмовилося надати допомогу.
Серед міст-партнерів Львова у Польщі є зокрема: Вроцлав, Ряшів, Краків, Лудзь, Люблін і Перемишль.