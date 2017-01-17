На Київщині затримано групу медиків за "продаж" інвалідності

Поліцейські встановили, що голова Ірпінської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи ініціативно запропонував хворій жінці сплатити дану суму для подальшого присвоєння інвалідності. Під час проведення слідчих дій інформація підтвердилась і було здійснено контрольну передачу грошей в сумі 5 тисяч гривень. Вчора, 16 січня, посадовим особам комісії було передано ще 30 тисяч гривень.

Співробітники Ірпінської поліції та прокуратури затримали злочинну групу медиків у службовому кабінеті, під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим та обрання запобіжного заходу. За даним фактом слідчими Ірпінського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.