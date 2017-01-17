В Україні напрацьовують закон про меценатство у спорті

Під головуванням Віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка відбулося перше засідання робочої групи, яка створена за дорученням Прем’єр-міністра, і займається напрацюванням проекту Закону «Про меценатство у спорті». У складі робочої групи - представники Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства юстиції, керівники спортивних федерацій та інституцій.

У своєму виступі Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко акцентував увагу на тому, що основною ідеєю напрацювання Закону про меценатство є забезпечення додаткових фінансових ресурсів для розвитку спорту - дитячого, високих досягнень, фізкультури. Він наголосив, що цей документ має стати стимулом для меценатів вкладати кошти у спортивну сферу.

Учасники робочої групи обговорили основні положення напрацьованого законопроекту щодо створення сприятливих умов для розвитку меценатства у спорті. Окремо торкнулися питання досвіду європейських країн щодо використання меценатських можливостей. Представники міністерств та спортивних федерацій внесли конкретні пропозиції щодо залучення додаткових коштів для розвитку спорту та фізкультури.

За результатами наради вирішено утворити робочу підгрупу під керівництвом Першого заступника Міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула, яка має врахувати усі внесені пропозиції та представити узгоджену редакцію законопроекту на наступне засідання робочої групи.