Рівень аварійності залишається високим у шести областях України

Сьогодні, 17 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Черкаській та Кіровоградській областях.

Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у шести областях України: Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській.

Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту, інформує прес-служба Нацполіції України.