Рівень аварійності залишається високим у шести областях України

Рівень аварійності залишається високим у шести областях України

За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули троє громадян, травмовано – 66.

Джерело: Відомості

Сьогодні, 17 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Черкаській та Кіровоградській областях.

Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у шести областях України: Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській.

 

Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту, інформує прес-служба Нацполіції України.

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