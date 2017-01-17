Рівень аварійності залишається високим у шести областях України
За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули троє громадян, травмовано – 66.
Сьогодні, 17 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Черкаській та Кіровоградській областях.
Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у шести областях України: Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській.
Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту, інформує прес-служба Нацполіції України.