Андрій Рева: напрацьованої пенсійної реформи в Україні ще немає

Андрій Рева: напрацьованої пенсійної реформи в Україні ще немає

У Міністерстві соціальної політики працює робоча група, яка має напрацювати основні принципи проведення майбутньої пенсійної реформи.

Джерело: Відомості

На сьогодні остаточного варіанту пенсійної реформи немає. У  Міністерстві соціальної політики працює робоча група, яка обговорює різні принципи пенсійної реформи, де й дискутуються усі деталі.  Обговорювати  остаточний варіант можна буде  лише тоді, коли вона пройде громадські обговорення, розгляд у Кабінеті Міністрів України і  буде  внесена до  Верховної  Ради.

Але пенсійна реформа має розпочатися із осучаснення пенсій. За словами Міністра соціальної політики Андрія Реви, метою такої пенсійної реформи є повернення поняття справедливості пенсійного забезпечення. А саме: люди,  які все життя працювали й сплачували внески, не можуть бути в однаковому становищі з тими, хто  це робив не достатньо. Окрім того, пенсійна система гостро  потребує  створення стимулів для того, щоб кожен усвідомив необхідність  чесної сплати єдиного соціального внеску і, відповідно,  розраховував у майбутньому отримувати достойну пенсію.  

„Люди нам задають просте питання: „ Чому  я, відпрацювавши  40-50 років,  отримую таку саму пенсію, як і той, хто не має великого  стажу роботи?” -  зазначає Андрій Рева. -  Як так сталося, що з 12,5 мільйонів пенсіонерів 8,5 мільйонів отримують мінімальну пенсію? Ця суцільна зрівнялівка убиває стимул працювати й платити в Пенсійний фонд. Тому ми повинні дати  відповідь і через осучаснення пенсій забезпечити повернення соціальної справедливості. І той, хто працював більше і той, хто платив більше внесків, повинен отримувати більшу пенсію”.

У 2017 році дефіцит Пенсійного фонду складе 141,5 мільярда гривень.

„Так, це менше, ніж у попередньому році, коли дотація була 145 мільярдів гривень, але це більше, ніж на всю безпеку й оборону країни,  що складає 129 млрд грн на цей рік, - каже Міністр соціальної політики Андрій Рева. - Такий колосальний дефіцит Пенсійного фонду з одного боку унеможливлює  підвищення пенсій, з іншого -  створює загрозу національній безпеці України. І тому проведення справедливої пенсійної реформи є першочерговим завданням діючої влади. У цьому контексті хочу наголосити,  що реформу ми проводимо не для МВФ, не для зовнішніх кредиторів – ця реформа в першу чергу потрібна Україні”.

 На думку Міністра соціальної політики, ця реформа піде на користь і державі, і людям. 

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