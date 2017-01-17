Андрій Рева: напрацьованої пенсійної реформи в Україні ще немає

На сьогодні остаточного варіанту пенсійної реформи немає. У Міністерстві соціальної політики працює робоча група, яка обговорює різні принципи пенсійної реформи, де й дискутуються усі деталі. Обговорювати остаточний варіант можна буде лише тоді, коли вона пройде громадські обговорення, розгляд у Кабінеті Міністрів України і буде внесена до Верховної Ради.

Але пенсійна реформа має розпочатися із осучаснення пенсій. За словами Міністра соціальної політики Андрія Реви, метою такої пенсійної реформи є повернення поняття справедливості пенсійного забезпечення. А саме: люди, які все життя працювали й сплачували внески, не можуть бути в однаковому становищі з тими, хто це робив не достатньо. Окрім того, пенсійна система гостро потребує створення стимулів для того, щоб кожен усвідомив необхідність чесної сплати єдиного соціального внеску і, відповідно, розраховував у майбутньому отримувати достойну пенсію.

„Люди нам задають просте питання: „ Чому я, відпрацювавши 40-50 років, отримую таку саму пенсію, як і той, хто не має великого стажу роботи?” - зазначає Андрій Рева. - Як так сталося, що з 12,5 мільйонів пенсіонерів 8,5 мільйонів отримують мінімальну пенсію? Ця суцільна зрівнялівка убиває стимул працювати й платити в Пенсійний фонд. Тому ми повинні дати відповідь і через осучаснення пенсій забезпечити повернення соціальної справедливості. І той, хто працював більше і той, хто платив більше внесків, повинен отримувати більшу пенсію”.

У 2017 році дефіцит Пенсійного фонду складе 141,5 мільярда гривень.

„Так, це менше, ніж у попередньому році, коли дотація була 145 мільярдів гривень, але це більше, ніж на всю безпеку й оборону країни, що складає 129 млрд грн на цей рік, - каже Міністр соціальної політики Андрій Рева. - Такий колосальний дефіцит Пенсійного фонду з одного боку унеможливлює підвищення пенсій, з іншого - створює загрозу національній безпеці України. І тому проведення справедливої пенсійної реформи є першочерговим завданням діючої влади. У цьому контексті хочу наголосити, що реформу ми проводимо не для МВФ, не для зовнішніх кредиторів – ця реформа в першу чергу потрібна Україні”.

На думку Міністра соціальної політики, ця реформа піде на користь і державі, і людям.