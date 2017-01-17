АТО: Ворог не зупиняє обстріли. Один військовий поранений

АТО: Ворог не зупиняє обстріли. Один військовий поранений

За добу зафіксовано 41 обстріл.

Джерело: Відомості

Ворог продовжив обстріли наших позицій на всіх напрямках. 

На Маріупольському – з 82 міліметрових мінометів – Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине.

На Луганському – з гранатометів та стрілецької зброї – урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку. 

На Донецькому – з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське. 

За минулу добу зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено, інформує штаб АТО.

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