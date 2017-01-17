АТО: Ворог не зупиняє обстріли. Один військовий поранений
За добу зафіксовано 41 обстріл.
Ворог продовжив обстріли наших позицій на всіх напрямках.
На Маріупольському – з 82 міліметрових мінометів – Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине.
На Луганському – з гранатометів та стрілецької зброї – урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку.
На Донецькому – з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське.
За минулу добу зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено, інформує штаб АТО.