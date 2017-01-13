«Укрзалізниця» може запустити ще один прямий потяг до Польщі

«Укрзалізниця» услід за Перемишлем найближчим часом може відкрити ще один прямий маршрут до Польщі. «Найближча перспектива - потяг до міста Холм, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються інші напрямки до Європи, зокрема, до країн Балтії - це вже в середньостроковій перспективі», - розповів директор з пасажирських перевезень і сервісу «УЗ» Ігор Романків. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на Delo.UA.

Місто Холм Підляського воєводства розташоване за 25 кілометрів від кордону з Україною і 60 кілометрів від залізничної станції Ковель. Холм, у порівнянні з Перемишлем, має краще залізничне сполучення зі столицею Польщі - Варшавою.

За словами Романківа, основна перешкода для розширення транспортної мережі до Східної Європи - інфраструктура. Адже в Польщі та сусідніх країнах не так багато станцій, до яких підходить широка колія, поширена на пострадянському просторі.

Менеджер «УЗ» також не заперечує можливості розширення залізничного сполучення з Перемишлем завдяки приміським потягам. «Ідею приміського поїзда ніхто не скасовує, але це зовсім інший сегмент пасажирів і зовсім інше завдання перевезень. Поїзд „Інтерсіті+” орієнтований більшою мірою на звичайних туристів, студентів, які їдуть на навчання, з метою культурного обміну. ​​А приміський поїзд буде виконувати виключно поточні потреби місцевого регіону», - пояснює Романків.

Він також підкреслив, що вже вдалося оптимізувати процес придбання квитків на швидкісний поїзд Перемишль-Львів-Київ в касах Польщі перед самим відправленням рухомого складу.