«Укрзалізниця» може запустити ще один прямий потяг до Польщі
Найближчим часом можливе відкриття ще одного швидкісного залічничного сполучення до міста Холм.
«Укрзалізниця» услід за Перемишлем найближчим часом може відкрити ще один прямий маршрут до Польщі. «Найближча перспектива - потяг до міста Холм, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються інші напрямки до Європи, зокрема, до країн Балтії - це вже в середньостроковій перспективі», - розповів директор з пасажирських перевезень і сервісу «УЗ» Ігор Романків. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на Delo.UA.
Місто Холм Підляського воєводства розташоване за 25 кілометрів від кордону з Україною і 60 кілометрів від залізничної станції Ковель. Холм, у порівнянні з Перемишлем, має краще залізничне сполучення зі столицею Польщі - Варшавою.
За словами Романківа, основна перешкода для розширення транспортної мережі до Східної Європи - інфраструктура. Адже в Польщі та сусідніх країнах не так багато станцій, до яких підходить широка колія, поширена на пострадянському просторі.
Менеджер «УЗ» також не заперечує можливості розширення залізничного сполучення з Перемишлем завдяки приміським потягам. «Ідею приміського поїзда ніхто не скасовує, але це зовсім інший сегмент пасажирів і зовсім інше завдання перевезень. Поїзд „Інтерсіті+” орієнтований більшою мірою на звичайних туристів, студентів, які їдуть на навчання, з метою культурного обміну. А приміський поїзд буде виконувати виключно поточні потреби місцевого регіону», - пояснює Романків.
Він також підкреслив, що вже вдалося оптимізувати процес придбання квитків на швидкісний поїзд Перемишль-Львів-Київ в касах Польщі перед самим відправленням рухомого складу.