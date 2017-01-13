Екс-заступник генпрокурора закликав СБУ порушити кримінальну справу про держзраду Порошенка

Колишній заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін звернувся до глави СБУ Василя Грицака з закликом порушити кримінальну справу про держзраду щодо президента країни Петра Порошенка. Такі ж заходи Кузьмін запропонував застосувати і щодо топ-менеджерів компанії Roshen.

Це звернення він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За його словами, Порошенко потрібно притягнути до кримінальної відповідальності з метою захисту інтересів народу України. "Порошенко систематично здійснює навмисні дії, які шкодять Україні", - вважає Кузьмін.

Зокрема, за словами колишнього заступника генерального прокурора, президент України організував роботу своєї фабрики в російському Липецьку і реалізує продукцію на території Криму.