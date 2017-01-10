Суд в Києві заарештував колекцію алкоголю з резиденції Януковича

Печерський районний суд Києва наклав арешт на колекцію алкоголю з резиденції екс-президента України Віктора Януковича "Межигір'я". Дане рішення опубліковане в єдиному реєстрі судових рішень країни.

Арешт на алкоголь накладено в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне відчуження у держави майнового комплексу "Межигір'я". Арешт застосований з метою забезпечення можливості в майбутньому конфіскації майна в разі відповідного рішення суду.

"Накласти в кримінальному провадженні арешт на алкогольні напої, які знаходяться на території урочища" Межигір'я ", розміщеному в Київській області", - йдеться в рішенні суду.

Всього в колекції, згідно зі списком, числиться близько тисячі пляшок різного алкоголю, зокрема, в ній є пляшки вина 1913 року.

У 2015 році Генпрокуратура України заявила, що підозрює Януковича і його оточення в заволодінні державним майном - будівлями і спорудами комплексу відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір'я".

Після державного перевороту в лютому 2014 року Янукович був змушений покинути країну. Парламент України в лютому також проголосував за повернення в державну власність землі, на якій розташована резиденція екс-президента "Межигір'я". Янукович заявив, що будинок в "Межигір'ї" він купив на задекларовані 3,2 мільйона доларів. Пізніше Господарський суд Київської області задовольнив позови прокуратури та повернув у держвласність резиденцію екс-президента.