Савченко опублікувала список полонених українців у Донбасі

Раніше проти цього виступала Служба безпеки України.

Згідно з документом, Україна за першою категорією направить в ДНР і ЛНР запит на 129 осіб. При цьому в республіках підтверджують наявність тільки 42 чоловік.

"Ще розшукується Україною 494 безвісти зниклих. Вони пропорційні обміну на ув'язнених на Україні за списками, які запитують представники окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України", - написала Савченко в своєму Facebook.

Савченко запевняє, що в списках ДНР таких людей 524, а в ЛНР - 377. Таким чином, за словами колишньої української навідниці, на першому етапі обмін підтверджених осіб з обох сторін може здійснюватися в пропорції 42 на 256.

Також Савченко зазначила, що в даний момент в українських в'язницях перебувають 102 людини, які нібито вчинили злочини проти територіальної цілісності України.

"Маємо перший етап обміну по другій категорії" всіх на всіх "- це 44 на 102", - додала Савченко.

Варто відзначить, що списку, опублікованому Савченко, числяться 4 людини, видачі яких вимагає Луганськ, і 47 осіб - Донецьк.

"В цих списках, що ми зібрали за дев'ять місяців після мого повернення, вже можуть бути неточності. Когось могли обміняти так, що й ніхто не знав, про когось можуть бути не точні чи не повні данні...", - пише Савченко.

"Тому звертаюся до всіх людей, кому не байдуже чуже горе, давайте розшукаємо наших хлопців разом. Якщо у вас є якась інформація чи ви знайшли себе чи своїх рідних, знайомих, в цих списках і вам вже не потрібна, чи навпаки, потрібна допомога то пишіть мені на фб. Тільки разом борючись за кожного ми зможемо перемогти!"