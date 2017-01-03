Будьте уважні: з 1 січня міліції в Україні уже немає

Відповідна норма була закріплена у законі України про «Національну поліцію». Ця норма почала діяти з початку року, і тепер вся атрибутика старої міліції недійсна, - повідомля zik.ua.

Поліцейський повинен бути одягнений у форму нового зразка, мати при собі жетон, а також посвідчення, що засвідчує його належність до лав поліції.

Самі поліцейські закликають українців бути пильними, щоб не натрапити на шахраїв.

Нагадаємо, правоохоронці вже нової структури – Національної поліції України – з листопада 2015 року мають змогу використовувати посвідчення, печатки, логотипи та емблеми міліції і Міністерства внутрішніх справ України до 31 грудня 2016 року. Відповідна норма закріплена у законі України «Про Національну поліцію».