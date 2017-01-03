У районі АТО виявлено дві схованки зі зброєю

Оперативники спецслужби вилучили зі схронів, що були облаштовані поблизу н.п. Водяне на Донеччині та с. Сизе на Луганщині, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, артилерійський снаряд калібру 100 мм, мінометну міну, п’ять гранатометних пострілів, 19 гранат та понад сім тисяч набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.