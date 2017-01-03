Українці стали мудрішими в плані працевлаштування закордоном

Польське видання «Gazeta Wyborcza» пише про долю одного українського водія, який працює у Польщі.

Олег приїхав заробити не з огляду на війну, а тому, щоб утримати родину, – має дружину і двоє дітей.

Як наголошує представник Воєводського управління праці в Ополі, українці здебільшого намагаються працевлаштуватися у великих містах і працюють, зазвичай, на будівництві, в торгівлі та у гастрономії. В Опольському воєводстві 2016 року працювало 16 тисяч українців. Проте, експерти вважають, що насправді прибулих значно більше, адже нелегальна робота вигідніша.

У статті стверджується, що стосунок поляків до українських працівників дуже змінився. Тому українці все частіше працевлаштовуються у корпораціях та великих фірмах. Тепер ошукати українського працівника вже не так легко, люди знають, що необхідно оформити договір, платити за страхування і мати право на відпустку.

Сьогодні Олег зі Львова привіз до Бидґощі свою родину, працює тяжко, але заробляє майже 3 тисячі злотих, – колись, він мав півтори тисячі і шоферував нелегально.