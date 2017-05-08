Дієго Марадона відновив тренерську роботу

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона відновив тренерську кар'єру. Він очолив клуб з другого дивізіону чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів.

Марадона тренуватиме клуб «Аль-Фуджайра», про який відомо лише те, що він грає у другому дивізіоні чемпіонату Арабських Еміратів. Далеко не всі видатні футболісти знаходять своє місце в житті після того, як завершують кар'єру гравця. Марадона тому приклад. Хоча, йому місце шукати не потрібно, його носить на руках країна з населенням в 43 мільйони чоловік. Але час від часу Марадона рветься на тренерську роботу. Зараз він вже втретє відновив кар'єру тренера, яка до того складалася вкрай невдало. Піком був 2010-й, коли легендарний нападник поїхав з рідної аргентинської збірної на чемпіонат світу в якості її наставника. У ПАР Марадона і його команда з тріском провалилися. У чверть фіналі Аргентина була бита Німеччиною 4-0. Відомо, що в роздягальні тренер і команда дружно ридали. Після цього Марадона трохи попрацював з еміратським «Ель-Васлуй», але там теж нічого путнього не вийшло. Минуло 5 років, і він повернувся в ОАЕ в якості тренера.

Заради роботи в ОАЕ Марадона відмовився від почесної ролі посла Міжнародної федерації футболу.