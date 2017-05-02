Італійського велогонщика відсторонили від змагань за расистські висловлювання
Джанні Москоне образив француза Кевіна Резу.
Велогонщик команди "Тім Скай" відсторонений на шість тижнів за расистські висловлювання на адресу суперника. Йдеться про 23-річного італійця Джанні Москоне, який образив француза Кевіна Резу. Інцидент стався під час одного з етапів гонки "Тур де Романдія".
Спортсмен вже вибачився за свій вчинок і отримав письмове попередження. Йому також належить відвідати курси багатомовності та культурного розмаїття. У прес-службі "Тім Скай" заявили, що повторення подібного може обернутися розірванням контракту з Москоне.
Москоне виступає за Team Sky з 2016 року. Його найвищим результатом є перемога в Арктичній гонці Норвегії-2016.