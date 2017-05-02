Італійського велогонщика відсторонили від змагань за расистські висловлювання

Велогонщик команди "Тім Скай" відсторонений на шість тижнів за расистські висловлювання на адресу суперника. Йдеться про 23-річного італійця Джанні Москоне, який образив француза Кевіна Резу. Інцидент стався під час одного з етапів гонки "Тур де Романдія".

Спортсмен вже вибачився за свій вчинок і отримав письмове попередження. Йому також належить відвідати курси багатомовності та культурного розмаїття. У прес-службі "Тім Скай" заявили, що повторення подібного може обернутися розірванням контракту з Москоне.

Москоне виступає за Team Sky з 2016 року. Його найвищим результатом є перемога в Арктичній гонці Норвегії-2016.