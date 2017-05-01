Один із членів ФІФА через скандал покидає організацію

Кувейтський шейх Ахмед аль-Фахад аль-Ахмед аль-Сабах, член Ради міжнародної футбольної федерації ФІФА заявив, що складає повноваження у цьому органі тому що його ім‘я було замішано у чергового скандалі навколо федерації.

Шейх оприлюднив заяву, в якій заперечив, що будь-яким чином причетний до хабарництва, звинувачення в якому проти ФІФА не вщухають.

Його заява з‘явилася по тому, як американський суд, де розглядають одну із справ, порушену у зв‘язку з ФІФА, згадав про кувейтського члена ради організації.

Справа порушена проти Ричарда Лаї, колишнього члена Ради ФІФА у справах аудиту. Він визнав себе винним у фінансових махінаціях.