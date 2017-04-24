31-річний футболіст турецького клубу наклав на себе руки, - ЗМІ

Тіло колишнього гравця збірної Чехії з футболу, захисника турецького "Газіантепспора" Франтішека Райторала виявили в його будинку. Як передає BBC, за попередніми висновками слідства, 31-річний спортсмен наклав на себе руки.

Напередодні в зв'язку з його зникненням в поліцію звернулися представники турецького ФК. Він перестав ходити на тренування і відповідати на дзвінки.

Нагадаємо, 31-річний Райторал провів 14 зустрічей за чеську збірну і брав участь в Євро-2012 в її складі. Він двічі ставав чемпіоном Чехії в складі клубу "Вікторія". У турецький ФК він перейшов у 2016 році.