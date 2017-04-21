У Німеччині затримано 28-річного виходця з Росії, якого підозрюють у нападі на футболістів клубу «Боруссія»
Про це повідомляє газета «Більд».
Напад було скоєно 12 квітня перед матчем з клубом «Монако». В результаті постраждав один з гравців.
Напад на футболістів клубу «Боруссія» було скоєно з метою заробити на біржі.Така версія поліції, яка заарештувала 28-річного виходця з Росії Сергія В. Відзначається, що незадовго до події він купив опціон на 15 тисяч акцій клубу, сподіваючись в разі падіння котирувань заробити до 4 мільйонів євро.