У Німеччині затримано 28-річного виходця з Росії, якого підозрюють у нападі на футболістів клубу «Боруссія»

Напад було скоєно 12 квітня перед матчем з клубом «Монако». В результаті постраждав один з гравців.

Напад на футболістів клубу «Боруссія» було скоєно з метою заробити на біржі.Така версія поліції, яка заарештувала 28-річного виходця з Росії Сергія В. Відзначається, що незадовго до події він купив опціон на 15 тисяч акцій клубу, сподіваючись в разі падіння котирувань заробити до 4 мільйонів євро.