ФІФА пропонують знайти заміну Росії на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2018 році

Лист голові організації Джанні Інфантіну написав американський сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він пише, що інші країни, які хотіли прийняти у себе футбольну першість, також Федерація футболу США, можуть допомогти міжнародній Федерації футболу в цьому питанні. Блюменталь вважає, що дії російського керівництва суперечать гуманітарним цінностям ФІФА. В першу чергу, сенатор критикує Росію за підтримку сирійського уряду.