У США футболіст-вбивця знайдений мертвим

Фото: Wikipedia

У США у в'язниці футболіст Аарон Ернандес знайдений мертвим. За попередніми даними, екс-зірка NFL наклав на себе руки.

Ернандес був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство напівпрофесійного футболіста Одіна Ллойда. Злочин було скоєно в 2013-му році. 25-річному спортсменові відмовили в праві на умовно-дострокове звільнення.

Футболіст виступав у складі клубу "Нью-Інгленд Петріотс" і був одним з найбільш високооплачуваних гравців Національної футбольної ліги.