Кріштіану Роналду заробив 87,5 мільйона євро у нинішньому сезоні

Нападаючий збірної Португалії і іспанського «Реала» Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом світу в нинішньому сезоні. Про це повідомляє журнал «Франс Футбол». Рейтинг був складений на основі окладів, преміальних і доходів від реклами. В цілому за сезон португалець заробив 87,5 мільйона євро. На другому місці форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі. На третьому - бразильський футболіст Неймар.