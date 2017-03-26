В Австрії завершилась Олімпіада для людей із розумовими вадами

В Австрії завершились Олімпійські ігри для людей із розумовими вадами. Під австрійським містом Ґрац упродовж останніх 10 днів відбувалися змагання, у яких взяли участь 2700 спортсменів з розумовими вадами, які репрезентували 113 країн світу.

Ця подія стала святом інтеграції до світу спорту тих людей, які мають різний ступінь розумових вад.

Учасники заходу брали участь з-поміж інших у лижних змаганнях, сноубордінґу, фігурному катанні, керлінґу та хокеї.