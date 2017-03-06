Футболіст, який згодував коханку собакам, після відсидки збирається зайнятись професійним спортом

Колишній воротар клубу Flamengo, який згодував розчленоване тіло своєї подруги собакам, каже, що йому запропонували роботу у 9 різних командах, повідомляє Goal.

У 2010 році Фернандеш скоїв умисне вбивство Елізи Самудіо, від якої у бразильця був позашлюбний син. За словами футболіста, дівчина вимагала аліментів, погрожуючи в іншому випадку розповісти дружині спортсмена про його позашлюбні зв'язки.

Бруно вбив коханку, розчленував її тіло, а останки згодував собакам. Бразилець був узятий під варту сім років тому, в 2013-му його засудили до 22 років в'язниці, проте випустили в кінці лютого за амністією.

Екс-голкіпер Flamengo каже, що не шкодує про скоєне.

"Я досить заплатив за свій вчинок. Це було нелегко. Тюрма виявилася для мене важким, але корисним досвідом", - розповів Фернандеш.

За словами агента воротаря Лусіо Велозу Коутіньо, як мінімум дев'ять клубів готові взяти звільненого Бруно в свій склад.

Багато бразильських команд, проте, закликають колег бойкотувати кандидатуру вбивці.

"Якщо ви забули, що він зробив, я нагадаю. Він убив свою подругу через аліменти!", - написала у своєму "Твіттері" журналістка Бік Мюллер.