У Франції на 86-му році життя помер легендарний футболіст Раймон Копа

Футбол 50-х років не міг бути медійним, саме тому Раймон Копа не отримав тих громадських лаврів, які є зараз у Мессі або Кріштіану Роналду. Але про визнання його як одного з найбільших гравців в історії говорить хоча б його прізвисько. Французи не називають наполеонами всіх підряд, і раз Копа прозвали Футбольним Наполеоном, значить, він цю честь заслужив. Та й як інакше. Ось, чемпіонат світу 58-го року, де Франція завоювала бронзу, явив планеті Пеле і Гаррінча, але в якості головної зірки на нього їхав саме Копа. Він був нападником, його коником залишався точний пас. З урахуванням того, що Пеле і Гаррінча в Європу приїжджали тільки на чемпіонати світу, Копа залишався головною зіркою з тих, що регулярно грають в Старому Світі. І це при тому, що в тому ж «Реалі» грали не менш легендарні Альфредо ді Стефано і Ференц Пушкаш.

У 1958-му році Раймон Копа був удостоєний Золотого м'яча. У 2004-му його ім'я було включено в список 100 найкращих гравців в історії футбола.