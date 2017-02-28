Король Саудівської Аравії в поїздку по Індонезії взяв 450 тонн багажу

Багаж короля Саудівської Аравії на час візиту в Індонезію важить 450 тонн. Про це повідомляє газета Jakarta Post. Салман бін Абдул-Азіз аль-Сауд в березні відвідає столицю Індонезії Джакарту і острів Балі.

За даними видання, 63 тонни багажу будуть доставлені в Джакарту, інші 396 тонн відправляться на Балі.

Відзначається, що свій вояж саудівський король буде проводити в супроводі 1,5 тисячі людей зі свого оточення.

За даними видання, в багажі Mercedes-Benz S600, два електричних ліфта та інші предмети розкішного життя.

Візит саудівського правителя в Індонезію пройде з 1 по 9 березня.