Іспанська поліція підозрює Марадону в побитті дівчини

Співробітники правоохоронних органів Іспанії приїхали на виклик до готелю, розташованому в Мадриді. Дзвінок надійшов від адміністрації, яка повідомила про шум, який доноситься з кімнати.

Як повідомляє Mirror, саме в "проблемному" номері зупинився легендарний аргентинський футболіст Марадона разом зі своєю молодою пасією Росіо Олівою.

Поліцейські підозрюють, що колишній форвард збірної Аргентини і "Наполі" міг напасти на дівчину. Марадона прибув до Мадрида, щоб відвідати футбольний матч "Реал" - "Наполі", який пройде в рамках плей-офф Ліги Чемпіонів.