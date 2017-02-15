Іспанська поліція підозрює Марадону в побитті дівчини

Іспанська поліція підозрює Марадону в побитті дівчини

Тривожний дзвінок про крик в одній з кімнат готелю надійшов у поліцію від адміністрації.

Джерело: Відомості

Співробітники правоохоронних органів Іспанії приїхали на виклик до готелю, розташованому в Мадриді. Дзвінок надійшов від адміністрації, яка повідомила про шум, який доноситься з кімнати.

Як повідомляє Mirror, саме в "проблемному" номері зупинився легендарний аргентинський футболіст Марадона разом зі своєю молодою пасією Росіо Олівою.

Поліцейські підозрюють, що колишній форвард збірної Аргентини і "Наполі" міг напасти на дівчину. Марадона прибув до Мадрида, щоб відвідати футбольний матч "Реал" - "Наполі", який пройде в рамках плей-офф Ліги Чемпіонів.

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