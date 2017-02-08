Нові факти корупції виявило розслідування в Міжнародній федерації футболу

​Розслідуванням займалася відома юридична фірма, що спеціалізується на судових спорах і арбітражних процесах. В результаті були виявлені нові випадки корупції у ФІФА, що стосуються комерційних контрактів Футбольної Федерації і хабарів за участю колишніх функціонерів. Деталі поки не розголошуються. Однак компанія готова представити остаточний звіт про своє розслідування керівництву ФІФА вже до кінця поточного місяця. І зажадала за свої послуги 30 млн доларів.

Нагадаю, що найбільший в історії Світового футболу корупційний скандал розгорівся в травні 15 року. Коли в Цюріху були затримані 7 високопоставлених чиновників ФІФА. А новообраний президент організації Йозеф Блаттер оголосив про своє рішення піти у відставку.

За даними Мін'юсту США, за останні 24 роки підозрювані отримали хабарів на суму близько 150 млн $.