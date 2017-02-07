ЗМІ: Екс-баскетболіст, який здружився з Кім Чен Ином, засуджений умовно за провокування ДТП

Колишній американський баскетболіст Денніс Родман засуджений до трьох років умовно і 30 годин громадських робіт за провокування ДТП. Про це повідомляє агенство AP.

За інформацією агентства, 55-річний спортсмен не був присутній на засіданні Верховного суду округу Оріндж в штаті Каліфорнія і визнав себе винним через свого адвоката.

Відзначається, що з вини Родмана, який виїхав на своєму авто на зустрічну смугу руху, ледь не сталася аварія. Водій був змушений зробити небезпечний маневр, щоб не допустити лобове зіткнення.

П'ятиразовий чемпіон НБА кілька разів відвідував КНДР, лідер якої є великим шанувальником баскетболу. За словами спортсмена, вони з Кім Чен Ином тепер "друзі на все життя": північнокорейський лідер навіть запрошував його на урочисті вечірки на своїй яхті, де нагодував вишуканими дорогими стравами і познайомив з найкрасивішими дівчатами Північної Кореї, інформує РЕН.ТВ