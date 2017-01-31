Футболіста Дімітрі Пайєта представили у "Марселі"

Пайєт підписав із “провансальцями” контракт на 4,5 роки. “Марселю” його перехід коштував приблизно 30 мільйонів фунтів. Півтора року тому “Вест Гем” заплатив “Марселю” за Пайєта втричі менше.

Дімітрі Пайєт, футболіст “Марселя”: “Я хотів повернутися сюди. Я хотів стати частиною цього проекту. Я почув про впевненість та серйозні наміри від менеджерів “Марселя”. Так сталося у моєму особистому житті, що я сумував за “Лігою 1” та за Францією. Я думаю, я добре впишуся сюди”.

Попри премію “Футболіст року” англійської Прем‘єр-ліги, Пайєт прагнув повернутися до Франції. Він погрожував завдати собі травми, якщо його не відпустять його до французького клубу. Керівництво “Вест Гема” звинуватило Пайєта у неповазі. Фанатські організації піддали його сильній критиці.