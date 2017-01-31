ЗМІ: Кім Чен Ин викрадає і зомбує іноземців

Лідер КНДР Кім Чен Ин ініціював відновлення програми з викрадення та ідеологічного перепрограмування іноземних громадян, повідомляє РЕН.ТВ, посилаючись на The Daily Star. За інформацією видання, спецслужби КНДР промивають мізки іноземцям, повертаючи їх проти своїх же країн.

Програми психологічної війни були зупинені в КНДР на 30 років. Але вождь Кім Чен Ин в минулому році вирішив їх відновити. У Північній Кореї перебувають близько 500 військових, ув'язнених і викрадених, існування яких старанно заперечується владою країни.

За допомогою цих програм режим піднімає престиж своєї країни. Зокрема, змушуючи людей залишатися жити в КНДР. Так, раніше оголошений загиблим в Північній Кореї Девід Снеддон був виявлений через місяць після свого зникнення в Пхеньяні, де живе з дружиною і дітьми.