Легендарний боксер Майк Тайсон випустив реп-кліп (відео)

Колишній американський боксер Майк Тайсон випустив кліп на трек If You Shoe Up. Ролик з'явився на каналі спортсмена на YouТube.

Тайсон записав реп-пісню спільно з американським поп-співаком Крісом Брауном. Композиція є Діссен (вислів неповаги в тексті одного виконавця іншому) на репера Soulja Boy. Саме він стане суперником Кріса Брауна на боксерському рингу. Бій заплановано на весну 2017 року.

До теперішнього моменту кліп подивилися вже понад 800 тисяч разів.