Демі Мур звинувачують у загибелі людини

21-річний хлопець потонув в басейні в її маєтку недалеко від Лос-Анджелеса, коли зірки не було вдома, а її домоправитель влаштував у ньому вечірку. Інцидент визнаний нещасним випадком - потонулий не вмів плавати.

Сама артистка висловила співчуття батькам загиблого. Однак вони не були задоволені ними і подали на неї в суд. Вони вважають, що Демі Мур відповідальна за загибель їхньої дитини через те, що басейн в її будинку виявився занадто глибоким і, крім цього, навколо нього не було ніякої огорожі. Навколо були розкидані камені, в один із яких, ймовірно, спіткнувся хлопець перед падінням у воду.