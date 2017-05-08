Анджеліна Джолі придбала віллу за $ 25 млн, щоб бути ближче до Пітта
Дім Джолі розташовується всього в трьох кілометрах від будинку її колишнього чоловіка.
Актриса Анджеліна Джолі придбала віллу в Лос-Анджелесі вартістю в 25 мільйонів доларів. Особняк артистки вважається одним з найдорожчих у місті.
Як повідомляє Mirror, в будинку шість спалень, десять ванних кімнат, тренажерний зал, відкритий басейн і велика бібліотека. Будівля Джолі розташовується всього в трьох кілометрах від будинку її колишнього чоловіка, актора Бреда Пітта.
Видання передає, що Джолі придбала будинок поруч з екс-чоловіком для того, щоб йому було зручніше зустрічатися з їхніми дітьми.
Нагадаємо, Бред Пітт і Анджеліна Джолі почали зустрічатися в 2005 році. У серпні 2014 року пара одружилася, проте у вересні 2016-го актриса подала на розлучення. Тільки через півроку після розриву Пітт зважився розповісти про його причини - за словами актора, вони розлучилися через його проблеми з алкоголем.
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