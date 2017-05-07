Професійні моделі у Франції відтепер повинні мати довідку від лікаря

Професійні моделі у Франції відтепер повинні мати довідку від лікаря

Крім того, всі їхні фото в ЗМІ мають супроводжуватися написом “photographie retouchée”.

Джерело: Відомості

Про це йдеться у наказі міністра з питань соціальної політики та охорони здоров‘я Марісоль Турен.

Наказ розроблено на виконання закону, ухваленого у січні минулого року з метою “запобігання поширенню недосяжних ідеалів краси, а також захворюванню на анорексію”, повідомляє AFP

Документ розробили на виконання закону, ухваленого у січні 2016 року з метою “запобігання поширенню недосяжних ідеалів краси, а також захворюванню на анорексію”.

З цією ж метою з 1 жовтня, фотографії, на яких моделі цифровими засобами додали стрункості, мають супроводжуватися написом “photographie retouchée”.

У разі порушення цих вимог роботодавцям загрожуватиме ув‘язнення або 75 тисяч євро штрафу.

Схожі законодавчі вимоги раніше з‘явилися в Італії, Іспанії та Ізраїлі.

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