Професійні моделі у Франції відтепер повинні мати довідку від лікаря
Крім того, всі їхні фото в ЗМІ мають супроводжуватися написом “photographie retouchée”.
Про це йдеться у наказі міністра з питань соціальної політики та охорони здоров‘я Марісоль Турен.
Наказ розроблено на виконання закону, ухваленого у січні минулого року з метою “запобігання поширенню недосяжних ідеалів краси, а також захворюванню на анорексію”, повідомляє AFP
Документ розробили на виконання закону, ухваленого у січні 2016 року з метою “запобігання поширенню недосяжних ідеалів краси, а також захворюванню на анорексію”.
З цією ж метою з 1 жовтня, фотографії, на яких моделі цифровими засобами додали стрункості, мають супроводжуватися написом “photographie retouchée”.
У разі порушення цих вимог роботодавцям загрожуватиме ув‘язнення або 75 тисяч євро штрафу.
Схожі законодавчі вимоги раніше з‘явилися в Італії, Іспанії та Ізраїлі.