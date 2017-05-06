48-річна Евеліна Бльоданс шокувала своїх передплатників

Евеліна Бльоданс опублікувала в мікроблозі відверті знімки з занять йогою. На них зірка продемонструвала бездоганні спортивні навички і прекрасну фігуру, але і дала привід фоловерів залишити негативні коментарі.

Як відомо, популярна телеведуча Евеліна Бльоданс весело проводить час в Таїланді. У компанії сина знаменитість відправилася в спекотну країну, звідки не забуває радувати шанувальників цікавими публікаціями. Нещодавно жінка виклала цілу серію фотографій, на яких зображена разом зі спадкоємцем під час тренування. На кадрах сім'я виконує ряд непростих вправ під чуйним керівництвом наставника. «Разміночка», - лаконічно підписала публікацію красуня.

Фоловери зірки захопилися неймовірними здібностями улюблениці. Їх здивувало, що Евеліна має настільки гнучке і підтягнуте тіло. Деякі з фанатів навіть вирішили наслідувати приклад кумира.

Однак, крім вірних шанувальників, в числі передплатників Бльоданс виявилися і ті, хто засудив надмірну відвертість актриси. Користувачі соціальної мережі вирішили, що пози жінки надто інтимні, а подібним фотографіям не місце на просторах Інтернету. Крім того, екіпірування брюнетки здалося їм занадто пікантним.

«Пластика відмінна! Але, на мій погляд, занадто огидно. Потрібно було хоча б штани довгі надіти, а краще спортивний костюм. Непристойно, як мінімум»,« Люблю вас дуже, але шорти дійсно занадто короткі», «Видаліть фото!», «Ну ви що, Евеліна? До чого таке показувати? Краще розкажіть, як вам відпочинок в Таї?»- написали фоловери телеведучої.

Втім, подібні публікації в акаунті актриси зустрічаються нерідко. Красуня не приховує, що з великою любов'ю ставиться до свого тіла і пишається приголомшливими формами. Вона ніколи не упускає можливості розбурхати передплатників сміливими фотографіями в бікіні, міні-спідницях або відвертих нарядах. Фанати зірки визнають, що їм буквально пощастило вибрати в кумири таку сміливу і незакомплексовану жінку.

Відзначимо, Евеліна ретельно стежить за фігурою і обличчям, про що не забуває розповідати фоловерам. Так, в профілі знаменитості можна знайти кадри і відеоролики з тренажерного залу і салонів краси. Також шатенка намагається уважно стежити за своїм раціоном, вживаючи в їжу виключно корисні продукти..