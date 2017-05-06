Джигурда і Анісіна знову разом: чекають на поповнення

Пара, яка нещодавно офіційно оформила розлучення, знову возз'єдналася. Олімпійська чемпіонка і актор влаштували романтичний відпочинок в місті Аркашон на південному заході Франції з нагоди дев'ятиріччя з дня вінчання. Марина вирішила особисто повідомити своїм передплатникам, що їм з Микитою вдалося залишити в минулому всі образи один на одного і забути конфлікти. Жінка пояснила, що вони постраждали від наклепу, який поширювався в суспільстві.

«Не засуджуйте мене. Я пробачила Джигурду! Микита - батько моїх дітей, які дуже його люблять. Якби ви дізналися те, що дізналася я, вчинили б так само! Навколо нас багато наклепів і брехні! Але ми перемогли! Може, це банально, але без любові світ потоне у злі і в війні! Я знаю, що любляча і люблю. Вмійте прощати, і ви переможете теж», - зазначила Анісіна.

У мікроблозі Джигурди з'явилися відеозаписи, на яких подружжя співають пісні і читають популярні вірші. Марина і Микита виглядають дуже щасливими і життєрадісними.

Передплатники знаменитостей здивовані їхнім рішенням. Деякі користувачі соціальної мережі припустили, що в житті Джигурди та Анісіної сталася якась подія, яка допомогла подружжю знову запалитися почуттями один до одного. Фоловери актора припустили, що Марина чекає на третю дитину, так як на всіх знімках вона відображена лише по груди, а літнє просторе плаття повністю приховує фігуру спортсменки.

«Ой, це ви її в живіт цілуєте? Чекаєте дитинку? Вітаю!», «Анісіна вагітна. Круто! Я на цьому відео побачила це»,«Мені теж здалося, що вона в положенні. У неї гарні дітки, нехай ще народжує», «Я за вас з Мариною дуже рада!»- писали в коментарях прихильники Джигурди.

У свою чергу передплатники Марини підтримали її рішення знову зійтися з Микитою. Багато жінок вважають, що лише спортсменка знає, яким є її чоловік насправді, поза камерою та знімальним майданчиком. Фоловери похвалили Анісіну за мудрість.

«Жінки повинні вміти прощати! Інакше війна ... Ще раз величезне спасибі за підтримку!», - подякувала спортсменка користувачів мікроблогів.