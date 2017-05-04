Волочкова вкотре вразила шанувальників своїм фото топлес

Анастасія Волочкова знову здивувала шанувальників фотографією в «Інстаграме», де артистка відображена у себе вдома в однй лише легкій екстремально короткій спідниці.

Принади балерина прикрила улюбленим котом, відео та фото якого часто можна побачити в її мікроблозі. Але у багатьох шанувальників фото викликало негативну реакцію: деякі засудили її несолідний зовнішній вигляд, а хтось дорікнув за недоглянутість і набрякле обличчя.