Через Ларису Доліну студентів масово відраховують із вузу
Заочники МДІК розповіли, чому не в захваті від методики викладання зірки.
Деякі стверджують, що Лариса Доліна не дає їм жодного шансу, інші ж, навпаки, впевнені, що вона справедливий викладач.
Співачка Лариса Доліна встигає не тільки гастролювати по країні, але і викладати. У минулому році вона очолила кафедру естрадно-джазового співу в Московському державному інституті культури. Сотні студентів мріють потрапити до неї на курс. Але методикою викладання зірки задоволені далеко не всі. Третина заочників змушена перевестися в інші вузи.
«Вона не любить заочку і мріє її прикрити, - розповідає «СтарХіту» Олександра Лісова, студентка МДІК. - Каже, така форма навчання не дає знань виконавцю. Я не згодна. Ми отримуємо музичні навички - співаємо в кафе, на заходах. А на заняттях педагоги коректують їх. Лариса Олександрівна брала у нас іспит. Я дуже переживала, готувалася днями і ночами. Доліна сказала: мовляв, не так співаю, і крапка. А мій педагог мене добре оцінює.
У підсумку вона відрахувала 8 осіб із 30-ти після іспиту зі словами: «У вас немає таланту!». Сперечатися марно, нікого не чує. У деканаті одна відповідь: «Лариса Олександрівна завжди права. Не подобається? Шукайте інший вуз!» Я послухалася поради: в кінці семестру переводжуся».