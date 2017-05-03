Рок-музикант помер під час концерту

Відомий рок-гітарист Брюс Хемптон помер від інфаркту на концерті в честь свого 70-річчя в Атланті (штат Джорджія). Виконавець відчув нездужання на сцені Fox Theater. Пізніше Хемптон помер в лікарні, повідомляє Daily Mail.

Інфаркт стався у музиканта під час виконання на біс пісні "Turn on Your Lovelight". Концерт "Хемптону - 70: вітаємо Полковника Брюса Хемптона" пройшов на честь ювілею гітариста 1 травня. Деякий час Хемптон пролежав на сцені, після чого інші музиканти перенесли гітариста, який втратив свідомість, за сцену.

Пізніше, висловлюючи співчуття, колега Хемптона Джефф Мосіер сказав, що "ніколи не міг уявити більш радісний відхід з життя".