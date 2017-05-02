Брітні Спірс підкорила шанувальників спокусливим шпагатом (фото)
Американська поп-принцеса сіла на шпагат у тренажерному залі.
Американська співачка Брітні Спірс продемонструвала шанувальникам свій фізичний стан. Артистка виклала в Instagram кілька фотознімків з тренажерного залу.
Брітні похвалилася своїм підтягнутим животом і відмінною формою.
Ще на одному знімку вона показала свою розтяжку. Артистка розтягнула ноги в спокусливому вбранні і продемонструвала всім свій спокусливий шпагат.
Багато хто з прихильників припустили, що такою щасливою Спірс робить її новий молодий чоловік - спортсмен і модель, який набагато молодший за неї. Інші ж продовжують стверджувати, що він їй не пара, що бойфренд-альфонс просто використовує її для особистої вигоди.