Брітні Спірс підкорила шанувальників спокусливим шпагатом (фото)

Американська співачка Брітні Спірс продемонструвала шанувальникам свій фізичний стан. Артистка виклала в Instagram кілька фотознімків з тренажерного залу.

Брітні похвалилася своїм підтягнутим животом і відмінною формою.

Ще на одному знімку вона показала свою розтяжку. Артистка розтягнула ноги в спокусливому вбранні і продемонструвала всім свій спокусливий шпагат.

Багато хто з прихильників припустили, що такою щасливою Спірс робить її новий молодий чоловік - спортсмен і модель, який набагато молодший за неї. Інші ж продовжують стверджувати, що він їй не пара, що бойфренд-альфонс просто використовує її для особистої вигоди.