Крістіна Орбакайте проговорилась, як буде проходити весілля її сина

Співачка готова виступити на майбутньому святі у Микити Преснякова.

Нещодавно Микита Пресняков зробив пропозицію Олені Красновій, з якою зустрічається вже три роки. Пара давно живе в будинку бабусі Преснякова, Алли Пугачової, на березі Істрінського водосховища. І ось молоді люди вирішили нарешті оформити стосунки офіційно. Про те, як буде проходити весілля її сина, Крістіна Орбакайте поділилася зі ЗМІ.

За словами артистки, ні вона, ні Володимир Пресняков, ні Алла Пугачова, не нав'язують синові своєї думки. Молоді люди самі вирішили, де і як буде проходити торжество. Наприклад, у виборі нарядів пара вирішила проявити креатив - це буде мікс одягу в романтичному, жіночому і брутальному, роковому стилі. Символ музики - яку представляє Микита, і моди - 20-річна Олена Краснова працює моделлю.

«Я не є експертом в проведенні весіль - нікого з дітей поки не одружувала, - зізналася Крістіна. - Я експерт з виступу на весіллях. Можу пообіцяти, що виступлю і у Микити».

Нагадаємо, торжество намічено на кінець липня. Після одруження молодята планують переїхати жити в США, де ніхто не вважає Микиту зоряним сином. Молода людина вважає, що там йому простіше буде реалізувати свій творчий потенціал. Також в найближчих планах у пари народження первістка.