Грудь бразильської поп-зірки "вистрибнула" з білизни під час диких танців (відео)

Відео: Youtube.com

Популярна бразильська співачка Валеска Попозуда упустила момент, коли її грудь вискочила назовні з білизни, поки поп-зірка танцювала перед шанувальниками.

На кадрах опублікованого в Мережі ролика видно, як Попозуда починає танцювати і не помічає, як грудь вискакує назовні. Шанувальники спробували їй вказати на цей факт, але через гучну музику співачка не звертала уваги.

Потім на сцені з'явився персонал, який укрив оголені груди зірки і дозволив їй виправити неприємну для неї ситуацію.