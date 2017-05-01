Голлівудський актор Вел Кілмер розповів як бореться з раком

Знаменитий американський актор Вел Кілмер розповів на зустрічі з шанувальниками про свою боротьбу з важкою формою раку. За словами 57-річного виконавця, йому довелося на якийсь час відійіти від загальної уваги публіки .

Як повідомляють ЗМІ, Кілмер зізнався, що йому доводиться боротися з раком горла. За словами актора, йому було дуже важко говорити.

"Язик у мене опухав, незважаючи на лікування. Я звучав не так, як зазвичай. Навіть зараз люди можуть подумати, що я хворий", - розповів Кілмер.

Він побічно підтвердив слова Майкла Дугласа, який сказав рік тому, що актор перебуває при смерті.

Вел Кілмер відомий публіці за ролями в знаменитих фільмах "Дорз", "Сутичка", "Олександр" і багатьох інших.