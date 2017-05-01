Олександр Розенбаум під час виступу зламав три ребра

Олександр Розенбаум під час виступу в Театрі драми імені Слонова в Саратові вирішив спуститися в зал до глядачів. Забувши про роки, 65-річний музикант хвацько зістрибнув зі сцени, оступився і впав.

Однак після події виконавець повернувся до мікрофона і продовжив виступ. Він співав, акомпануючи собі на гітарі, читав вірші, глядачі і не здогадувалися, що все це Розенбаум робить, перемагаючи біль. Концерт тривав три години.

Після виступу артист відправився в лікарню, де йому зробили рентгенівський знімок і виявили, що під час падіння співак зламав три ребра.