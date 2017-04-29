Дану Борисову зіркові друзі силоміць відправили в наркодиспансер

Головний редактор WomanHit.ru Лєна Леніна розповідає, на які хитрощі довелося піти, щоб допомогти телеведучій позбутися наркозалежності.

Трагедія, що розгортається навколо залежності від наркотиків телеведучої Дани Борисової, не залишає нікого байдужим. За словами матері Дани, її дочка і мама 10-річної дочки Поліни ось уже кілька років перебуває у важкій залежності від кокаїну, алкоголю і небезпечних таблеток. Вчора в ефірі програми Андрія Малахова Катерина Іванівна вперше наважилася зізнатися в цій гіркій правді і у відчайдушній надії врятувати дочку звернулася до її зоряних колег.

Виявляється, після ефіру Андрій Малахов, Олена Воробей, Прохор Шаляпін, Рустам Солнцев та інші зіркові товариші поїхали до Дани додому. Їм вдалося відвезти її для примусового лікування в реабілітаційну клініку в Таїланді. Добровільно вона туди їхати не хотіла - вона не визнає своєї залежності, тому друзям навіть довелося піти на рятівну брехню і виманити Дану під приводом ведення нової ТВ-програми.

Друзі та колеги Дани сподіваються на те, що після лікування вона повернеться до роботи, і її не тільки не позбавлять батьківських прав, а й повернуть їй дочку, яку мати Дани віддала батькові Поліни. А найголовніше, Дана врятує своє життя і назавжди вилікується від смертельної небезпеки. Але стан здоров'я Дани на сьогоднішній день вкрай невтішний: вона втратила, як часто це буває після довгого вживання кокаїну, апетит, жахливо схудла, і лікарі, крім усього іншого, характеризують її стан як глибоку анорексію - у неї стійка відразу до їжі. Медики навіть побоюються за її життя.

Рустам Солнцев: «Я дуже радий, що, нарешті, ця тема стала гласною, тому що терпіти це було вже нестерпно - останні півроку я навіть перестав спілкуватися з Даною через її божевільний стан і дуже сподіваюся, що вона прийде в себе, - розповів Рустам. - Я абсолютно не відчуваю почуттів докорів сумління через те, що її довелося обдурити, щоб відвезти на лікування. Слава Богу, що це вдалося зробити, адже це піде їй тільки на користь».